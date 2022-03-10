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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية

صدى البلد

اعلن مجلس الوزراء عن ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا فى الجامعات الخاصة والأهلية.
حيث وافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى طالب بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.

شروط تحويل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية في مصر

ضوابط قبول الطلاب المصريين بأوكرانيا فى الجامعات الخاصة والأهلية

وكان مجلس الوزراء قد وضع ضوابط لقبول الدارسين بأوكرانيا والمحولين للجامعات الخاصة والأهلية وهى:

1- قبول تحويل الطلاب المصريين بأوكرانيا الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

2- قبول التحويل للدارسين قبل اندلاع الأحداث في 24-2-2022 في كل التخصصات وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج.

3- لا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل.

4- يشترط لقبول التحويل اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها.

5- الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة.

6- إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي.

7- اختبار طلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة وطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس لتحديد المستوى الدراسي للطالب.

8- التخصصات العلمية الأخرى سيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

9- يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة ويُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

10- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

11- الراغبين في التحويل عليهم تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في دولة أوكرانيا قبل 24/2/2022 بكافة طرق الإثبات ويسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعي 2021/2022، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليا.

12- أن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.

13- أن يُقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم.

14- في حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.

15- يُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية في مصر وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.

16- طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل الاستمارة التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها.

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