محافظ شمال سيناء: تنفيذ 5 محطات كهرباء عملاقة لتغطية المنطقة بأكملها

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك 5 محطات كهرباء عملاقة في المحافظة، من بينها 3 محطات لصالح المشروع التنموي الكبير وهو توصيل المياه من محطة معالجة مياه بحر البقر لـ زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وهي محطات عملاقة بمناسيب مختلفة لمسافات معينة لتغطية المنطقة بأكملها.



وأضاف محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن المحطتين الأخريين فالأولى في العريش والأخرى في الشيخ زويد، وهما محطتان عملاقتان لخدمة 3 مدن كبرى وهي العريش والشيخ زويد ورفح.

ميناء العريش



وتابع أن العمل في ميناء العريش مقسم لمنطقتين، المنطقة الأولى هي المنطقة البحرية ويسير العمل فيها بشكل منتظم وبلغت نسبة التنفيذ 50%، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى في ديسمبر من العام الحالي، أما المنطقة الثانية الخاصة بالأرصفة وغيرها فسيتم بدء العمل فيها فيما بعد.