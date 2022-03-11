قطع التيار الكهربائي عن 15 منطقة بمدينة كفر الشيخ اليوم لإجراء الصيانة

استقبلت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إشارة من هندسة كهرباء كفر الشيخ، تفيد بفصل التيار الكهربائي عن 15 منطقة ومصلحة حكومية بمدينة ومحافظة كفر الشيخ، وذلك من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة، في عدد من المغذيات، حيث أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن هذه المناطق.

وأكدت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، في بيان صادر عنها، أن عملية قطع التيار الكهربائي تستمر لمدة 3 ساعات، على أن يتم فصل التيار الكهربائي في السابعة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

وأضافت غرفة العمليات أن المغذيات التي سيتم العمل على صيانتها هي ، الميارة 2 ، و1 ، وتدريب الأرز، والمستشفى العام، ومنطقة السلام، ومساكن السنترال، مستشفى العبور، و البحوث والنباتات، و زهدي، و المزلقان، و الثلاجة، ومديرية الكهرباء.

وتابعت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أن المناطق التالية، ستتأثر بعمليات فصل التيار الكهربائي، لإجراء الصيانة، منطقة مستشفى الصدر، ومجلس مدينة كفر الشيخ، منطقة نقابة المعلمين، منطقة تقسيم زهدي، وديوان عام المحافظة، ومنطقة سنترال كفر الشيخ، ومنطقة المحكمة، ومنطقة مديرية الأمن، ومديرية الكهرباء، ومنطقة الثلاجة، ومنطقة المساكن، ومنطقة البحوث وتدريب الأرز، منطقة المياه " 2 و 1" ، بندر كفر الشيخ،وناشدت محافظة كفر الشيخ المؤسسات الخاصة وكذلك المستشفيات الخاصة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من الكهرباء.