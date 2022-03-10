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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الداخلية في يوم| حملات أمنية مكبرة على المحافظات.. سقوط عدد من تجار المخدرات.. ضبط نصاب استولى على أموال مواطنين

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 30 طربة حشيش بسوهاج
ضبط 7 بنادق آلية مع 7 متهمين خلال حملة بأسيوط
ضبط شخص نصب على 4 مواطنين
ضبط شخص هارب من تنفيذ حكم بالحبس 29 سنة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بسوهاج وبحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (شخصين ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلته) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة ساقلته مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهم وبحوزتهما (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - 2 هاتف محمول ) بمواجتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما.

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قوات الأمن لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط 7 بنادق آلية بحوزة 7 متهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيه أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً استغاثة أحد الأشخاص لتضرره من آخر لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها بإحدى الشركات ملكه نظير تحصلهم على أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات الكائنة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ولها مقر أخر بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة محل عمله، كما عُثر بداخل الشركة المشار إليها على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى – جهاز كشف يدوى للمعادن – دنك – أوراق وعقود خاصة بالشركة ملكه – صورة بطاقة رقم قومى بصورة المتهم وبإسم أحد الأشخاص "مزورة" – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بصورة المتهم بإسم أحد الأشخاص مزور – بطاقة رقم قومى بإسم المتهم مزورة – كارنية منسوب صدوره لإحدى النقابات مزور – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) .

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى الشركة محل عمله مقابل أرباح شهرية ، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وأمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب .

كما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية هارب من أحكام بالحبس 29 سنة فى 12 حكما قضائيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مدير إحدى شركات تجارة الملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فـى 12 حكم حبس فى قضايا "شيك، تبديد" بلغت مدة الحبس 29 سنة والكفالات 86 ألف جنيه بالاختباء بشقة أحد أقاربه كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده. 

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