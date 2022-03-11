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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طب المنصورة الجديدة تُنظم حملة للتوعية بمشكلات السمنة

حملة توعوية
حملة توعوية

نظمت كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، حملة توعوية تحت شعار "We will be the butterflies of this spring"، بالتزامن مع اليوم العالمي الذي أطلقته مُنظمة الصحة العالمية للسمنة، للتوعية بمُشكلات السمنة ومخاطرها، والأمراض التي تتسبب فيها السمنة للإنسان، وكيفية الوقاية من الإصابة بهذا المرض، وذلك برعاية د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وبمشاركة عُمداء الكليات وعدد من الطلاب.

وأفاد التقرير، أن الحفل الختامي الذي شارك فيه كافة مُنتسبي الجامعة، شهد تنظيم أول "ماراثون" بمدينة المنصورة الجديدة، والذي انطلق من أمام الجامعة، فضلًا عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، منها: (الفحص الطبي للطلاب والعاملين بالجامعة داخل العيادة الطبية؛ حيث تم تسجيل قياسات الوزن والطول ومؤشر كُتلة الجسم ومُحيط الخصر، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونِسبة السكر بالدم، وتوعية من قاموا بالتردد على العيادة هذا اليوم، بمرض السمنة وكيفية الوقاية منه).

وأضاف التقرير أن الطلاب شاركوا في تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية وفقرات رياضية متنوعة، تَنافس فيها العديد من طلاب الجامعة، وتم من خلالها تقديم معلومات عن طبيعة كل نشاط وكمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء ممارسته، وكان من ضمن الفقرات خلال اليوم، وجود ركن للطعام الصحي المتوازن، حيث قام الطلاب بتكوين وجباتهم بأنفسهم بناءًا علي نسبة السُعرات الحرارية المسموح بها.

وشهدت الفعاليات، مشاركة د. أسامة حمدي أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، في فعاليات الحملة، بفيديو يشرح من خلاله خطورة السمنة وارتباطها بالعديد من الأمراض، موضحًا مدى انتشارها بين طلاب الجامعات.

ومن جانبه، أوضح د. معوض الخولي أن الجامعة تحرص على تنفيذ مُختلف الفعاليات، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتأهيل جيل مُتميز من الكوادر الطلابية لخدمة الخطط التنموية المُجتمعية، وإرساءً لقواعد العمل التطوعي من أجل بناء "الجمهورية الجديدة"، وذلك في إطار تحقيق "رؤية مصر 2030"، مؤكدًا أهمية تنظيم الأنشطة الرياضية لاستغلال طاقات الطلاب بشكل إيجابي، واستثمار فرص المُشاركة فيها، لصقل مواهبهم الرياضية، وغرس قيم المُنافسة الشريفة بينهم.

وأشارت د. هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، إلى أن حملة التوعية جاءت في إطار اهتمام كلية الطب بالجامعة، بتقديم دورها لخدمة المجتمع، من خلال حملات التوعية الصحية المُختلفة، وكذلك نشر الوعي الصحي داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

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وأكدت د. سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة، أن كلية الطب تتميز في برامجها بتدريس الجزء الإكلينيكي للطلاب بدءًا من السنة الأولى، حيث تهدف مشاركتهم إلى التدريب بشكل عملي لما يدرسونه، حيث يتدرب الطلاب من خلال البرنامج الدراسي على مبادئ الفحص الإكلينيكي؛ باستخدام أعلى التقنيات من أجهزة الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن الحملة بدأت فعالياتها وأنشطتها مع بداية شهر مارس الجاري، وامتدت أسبوعًا كاملًا وشملت تنظيم أنشطة إلكترونية مُتعددة، عرض فيها الطلاب مقالات علمية وفيديوهات توعوية من تصميمهم، لعرض المعلومات بصورة مُبسطة، وقاموا بالإجابة على العديد من التساؤلات حول مرض السمنة.

كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة حملة توعوية جامعة المنصورة الجديدة كلية الطب Jobs Education

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