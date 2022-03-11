12 محاضرة علمية عن أورام الثدي على هامش مؤتمر صحة وتنمية المرأة

بجامعة سوهاج..

تواصل جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الأول عن صحة وتنمية المرأة بالتعاون مع جمعية تعزيز صحة المرأة، حيث أقيمت المحاضرة العلمية الثالثة تحت عنوان "الجديد في الإكتشاف المبكر والحديث في علاج أورام الثدي"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن المحاضرة العلمية استعرضت الجديد في الإكتشاف المبكر والحديث في علاج أورام الثدي وكيفية الحفاظ على خصوبة هؤلاء السيدات وعدم حرمانهم من الأمومة، وذلك في باكورة تفعيل بروتوكول التعاون مع معهد الأورام بالمحافظة.

وأشار الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم إلقاء ١٢ محاضرة علمية عن كيفية المحافظة على الثدي في بعض حالات أورام الثدي السرطانية دون اللجوء للاستئصال الكامل.

ولفت إلى أنه تم تدريب المحاضرات العلمية ما يزيد عن 150 طبيبًا فى تخصصات جراحات الأورام من مستشفيات سوهاج المختلفة، والمعهد القومي للأورام، وأساتذة جراحة الثدي وجراحة التجميل بكلية الطب بجامعة الأسكندرية.

وأوضح كلا من الدكتور مجدي القاضي والدكتور أحمد فوزي رئيسي المؤتمر، أنه تم إستعراض الأعراض المبكرة لسرطان الثدي، وأهمهم الإحساس بكتلة أو بروز غير طبيعي وغير مألوف في الثدي، و ظهور جسم غير محدد في أحد الثديين أو تحت أحد الإبطين، يكون عادة على شكل ورم خشن ذو حدود متعرجة ولا يترافق مع الالم، وتغير حجم الثدي أو شكله، كما قد تظهر بعض التعرجات غريبة الشكل على الثدي.

وتدل على الإصابة بسرطان الثدي، لافتين أنه بعد إنتهاء المحاضرات العلمية توجه فريق الجراحين لفحص الحالات المرضية وتحضيرها للعمليات وذلك بمعهد الأورام بالمحافظة، حيث يجري الآن عمليات التداخلات الجراحية على أيدي المتخصصين في هذا المجال.

ويأتي ذلك لعدد 12 حالة مقسمة على أربع حجرات عمليات، والتي يتم من خلالها تدريب أكثر من 40 جراحًا على هذا النوع من العمليات سواء بالحضور داخل العمليات أو البث المباشر التفاعلي من داخل حجرات العمليات.

والجدير بالذكر أنه حاضر بالورشة كلا من الدكتور سمير عبدالمجيد رئيس اقسام الجراحة العامة بكلية طب سوهاج، والدكتورة سامية العربي رئيس قسم التجميل بكلية الطب بسوهاج، الدكتور حاتم محمد امين مدير معهد الأورام بالمحافظة، والدكتور علاء الاسيوطي، والدكتور علاء رضوان أستاذ الجراحة العامة بطب سوهاج، الدكتور وائل حسن عامر استشاري الأورام بمعهد الأورام، والدكتور أحمد الشيخ والدكتور محمد عبدالعال السيد استشاري الأورام بمعهد الأورام بالمحافظة، الدكتور محمود الحسين أستاذ جراحة الأورام بجامعة الإسكندرية، والدكتور وائل النحاس أستاذ جراحة الأورام.