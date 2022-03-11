انتخابات رئاسة الوفد 2022.. أبو شقة يدلي بصوته ..عبد السند يمامة لـ صدى البلد: أتعهد ببدء صفحة جديدة لاستعادة فاعلية الحزب.. بدراوي: العملية تجرى في أجواء ديمقراطية تحت إشراف قضائي

هانى سرى الدين : انتخابات رئاسة الوفد تظهر بشكل ديمقراطي

فؤاد بدراوى : انتخابات رئاسة حزب الوفد تتسم بالشفافية والنزاهة والحيادية

عيد هيكل: انتخابات رئاسة الوفد تجرى في سهولة ويسر

وجدي زين الدين: إقبال كبير على انتخابات رئاسة الوفد

بدأ صباح اليوم التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022 والتي يتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، استعدادًا لعملية التصويت والانتخاب والمقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائى كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي اطمأنت تماماً على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

من جانبها أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه قد تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة فى المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وتهيب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكمامة الواقية التى توزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.

أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، منذ قليل، بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022‪.

وأدلى الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب وعميد معهد الدراسات السياسية في الحزب، بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022.

وقال الدكتور عبد السند يمامة ، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد إن الصندوق هو الفيصل فى انتخابات رئاسة حزب الوفد لتحديد رئيس حزب الوفد الجديد.

وأشار يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يوعد الوفديين حال فوزه فى انتخابات رئاسة حزب الوفد إلى إعادة حزب الوفد مرة اخرى من خلال عودة أهدافه وثوابته.

وأكد المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد أنه سيعمل على تفعيل العلاقة بين النواب والحزب والعمل على حل الأزمة المالية لجريدة الوفد.

وأدلى الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022.

وقال الدكتور هانى سر الدين ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن انتخابات رئاسة حزب الوفد تظهر بشكل ديمقراطى على الرغم من كل الخلافات التى تقع داخل الحزب.

وأشار سرى الدين قى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن انتخابات رئاسة حزب الوفد تبشر بالتفاؤل؛ مؤكدا أن حزب الوفد عريق ويضرب المثل دائما فى المناخ الديمقراطى داخل الحزب.

وأدلى فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد ٢٠٢٢.

وقال فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد إن انتخابات رئاسة حزب الوفد تجرى فى جو يسوده الشفافية والنزاهة والحيادية.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن انتخابات رئاسة حزب الوفد تجرى تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية ، وبدأت الانتخابات فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وستنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وأكد سكرتير عام حزب الوفد أن هناك احترام متبادل بين المرشحان لانتخابات رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة والدكتور عبد السند يمامة ، ولا توجد أى خلافات بينهما.

قال المستشار عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد ونائب مقرر للجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، إن حزب الوفد يشهد عرسًا ديمقراطيًا في انتخابات رئيس جديد حتى 202‪6

وأوضح هيكل، أن أعضاء الهيئة الوفدية الذين لهم حق التصويت الانتحابي توافدوا على اللجان منذ الصباح، وأن عملية التصويت الانتخابي تجرى في سهولة ويسر وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكد هيكل حرص اللجنة المشرفة على حقوق الناخبين والمرشحين حتى تنتهى الانتخابات نهاية سعيدة بإعلان المرشح الفائز، قائلًا: "من ينجح سنهنئه ومن يخفق سنشكره على عرض نفسه للخدمة العامة".

ولفت هيكل إلى أن حزب الوفد باق وهو أكبر من أي أشخاص، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا جدًا خلال الـ ٢٠ يومًا لإجراء الانتخابات في صورة ديمقراطية.

وأدلى الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 بصوته في الانتخابات.

وأوضح زين الدين، أن الانتخابات تشهد إقبالًا شديدًا من أعضاء الهيئة الوفدية، وأن الانتخابات تشكل مشهدًا ديمقراطيًا، كعادة حزب الوفد على مر التاريخ.

وأشار زين الدين إلى أن الانتخابات تجرى تحت لجنة قضائية من النيابة الإدارية تشرف على العملية الانتخابية بالكامل من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.

وأكد زين الدين أن حزب الوفد حريص على تصدير مشهد ديمقراطي حضاري في كل الانتخابات، وأنها تجرى في سهولة ويسر.