عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد الأحمر بعد فوز الزمالك على الأهلي في دوري اليد

أحمد الأحمر
أحمد الأحمر

عبر أحمد أحمد، قائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته بانتصار فريقه على الأهلي في  إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة والأخيرة بدوري المحترفين لرجال كرة اليد. 

وحقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روي، الفوز على غريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا طارق محروس بنتيجة 28/34 ، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة والأخيرة بدوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وقال الأحمر في تصريحات تليفزيونية:"كانت أزمتنا في المباريات الماضية أنه عندما تتقدم بفارق مريح من الأهداف، يحدث تراخي في نهاية المباريات، تحدثنا بالأمس مع بعضنا البعض بعد مباراة سبورتينج، لأنها أثرت بشكل كبير في شكل الدوري، كنا متقدمين عليهم في النتيجة بفارق كبير، لكنهم تعادلوا معنا وجعلنا مباراة الأهلي مصيرية في تحديد هوية بطل المسابقة."

وأضاف:"قدمنا موسم جيد، قلنا بأننا لا نستحق أن ننهيه بشكل سيء ولا يلائم ما قدمناه، تعاهدنا على اللعب بكل قوة حتى آخر دقيقة، اللاعبون كانوا مسئولين، الشوط الأول كان متكافئًا، لكن في الشوط الثاني استطعنا حسم المباراة لصالحنا بفارق أهداف."

وتابع:" تسجيل 9 أهداف من ركلات جزاء دون إهدار أي ركلة؟ حظ.. وفقني الله واستطعت تقديم مباراة جيدة، سنتعامل مع المباريات القادمة على أنها مباريات كؤوس، أتمنى أن نحافظ على ذلك التركيز في القادم، الجيل الحالي من الزمالك رائع ويستحق التتويج بكل البطولات."

ونال أحمد الأحمر جائزة رجل مباراة الزمالك والأهلي.

الأهلى الزمالك كرة اليد دوري المحترفين لرجال كرة اليد أحمد الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع

إعصار قنبلة.. كارثة مناخية تهدد عشرات الملايين في أمريكا خلال أيام ..فيديو

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

60 دقيقة.. الوداد يتقدم والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك

موضوعات متعلقة

مدرب نيوكاسل يفوز بجائزة أفضل مدير فني في البريميرليج خلال فبراير

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تيتي يعلن قائمة البرازيل لاستكمال التصفيات المؤهلة للمونديال

مانشستر سيتي لربع نهائي دوري الأبطال بتعادله مع سبورتينج لشبونة

بنزيما يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لتأهل تاريخي على حساب باريس في دوري الأبطال

بنزيما يضيف هدفين ليتقدم الريال 3-1 على باريس سان جيرمان

بنزيما يتعادل لـ ريال مدريد بهدف في شباك باريس سان جيرمان

ريال مدريد يتأخر بهدف أمام باريس سان جيرمان ويقترب من توديع دوري الأبطال

ترشيحاتنا

مندوب أوكرانيا: لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية نشهد المقابر الجماعية في بلادنا.. فيديو

سوف تنهار الحضارة.. إيلون ماسك يعلن سبب غريب لرغبته في إنجاب عدد كبير من الأطفال

أبهرت دول العالم.. تعرف على هدى المراسي أول امرأة دبلوماسية في تاريخ مصر

أنقذ أطفالا وسيدات.. حكاية إسلام العشيري أجدع شاب في أوكرانيا

روسيا تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد ميتا لتحريضها على قتل بوتين واستهداف الجيش

الرئيس الأوكراني بطلا لمسلسل كوميدي.. فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

موعد انتهاء التقلبات الجوية... تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

سر حورية البحر ذات الـ 300 عام.. فيديو جراف

بينها القمح والدقيق والفول..حظر تصدير 5 سلع أساسية لمواجهة زيادة الأسعار.. فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ