أول تعليق من أحمد الأحمر بعد فوز الزمالك على الأهلي في دوري اليد

عبر أحمد أحمد، قائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته بانتصار فريقه على الأهلي في إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة والأخيرة بدوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وحقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روي، الفوز على غريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا طارق محروس بنتيجة 28/34 ، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة والأخيرة بدوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وقال الأحمر في تصريحات تليفزيونية:"كانت أزمتنا في المباريات الماضية أنه عندما تتقدم بفارق مريح من الأهداف، يحدث تراخي في نهاية المباريات، تحدثنا بالأمس مع بعضنا البعض بعد مباراة سبورتينج، لأنها أثرت بشكل كبير في شكل الدوري، كنا متقدمين عليهم في النتيجة بفارق كبير، لكنهم تعادلوا معنا وجعلنا مباراة الأهلي مصيرية في تحديد هوية بطل المسابقة."

وأضاف:"قدمنا موسم جيد، قلنا بأننا لا نستحق أن ننهيه بشكل سيء ولا يلائم ما قدمناه، تعاهدنا على اللعب بكل قوة حتى آخر دقيقة، اللاعبون كانوا مسئولين، الشوط الأول كان متكافئًا، لكن في الشوط الثاني استطعنا حسم المباراة لصالحنا بفارق أهداف."

وتابع:" تسجيل 9 أهداف من ركلات جزاء دون إهدار أي ركلة؟ حظ.. وفقني الله واستطعت تقديم مباراة جيدة، سنتعامل مع المباريات القادمة على أنها مباريات كؤوس، أتمنى أن نحافظ على ذلك التركيز في القادم، الجيل الحالي من الزمالك رائع ويستحق التتويج بكل البطولات."

ونال أحمد الأحمر جائزة رجل مباراة الزمالك والأهلي.