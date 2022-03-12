رنا سماحه برفقة إبنتها عبر إنستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة رنا سماحه عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها بإطلالة رياضية، مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون أسود وكوتشي برفقة إبناتها من أحد الحدائق العامة .

وعلقت عليها قائلةً :"هولا"، مما نال إعجاب متابعهيا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها عبر التعليقات.

ويذكر أنه قد نشرت الفنانة رنا سماحة صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

و علقت رنا علي الصورة قائلة :"تشرفت بمنحي الاقامة الذهبية في دولة الامارات العربيه المتحده 🇦🇪كامل شكري وامتناني للامارات الشقيقة حكومة وشعباً ولوزارالثقافة الإماراتية لاعتمادي كمطربه من فئة المبدعين".



يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "أوبا" وكانت من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، ودعاء دينى يحمل اسم "يا واسع الرحمات".