الكشف عن المدة اللازمة للهاكر لاختراق حساباتك على الإنترنت.. اعرفها

هل تساءلت عن الوقت الذي يستغرقه الهاكر لـ اختراق معلومات تسجيل الدخول عبر الإنترنت، في أحدث أبحاثها في مجال أمان كلمات المرور، كشفت شركة Hive Systems، عن المدة التي يستغرقها المتسلل لـ اختراق الحسابات الخاصة بنا.

وبحسب ما ذكره موقع "security infowatch"، وجدت شركة الأمن السيبراني الأمريكية Hive Systems، ومقرها ريتشموند، فيرجينيا، أن المتسللين يمكنهم اختراق أي كلمة مرور مكونة من 8 أحرف في أقل من ساعة.

بحث جديد يكشف تقليص الوقت لاختراق أي كلمات مرور

ووفقا لبحث مكثف أجرته شركة الأمن السيبراني، يمكن للهاكرز اختراق أي كلمة مرور تحتوي على أقل من سبعة أحرف على الفور، بغض النظر عما إذا كانت الأرقام والرموز مضمنة.

وعلاوة على ذلك، وجد البحث أيضا أن أي كلمة مرور تتكون من سبعة أو ثمانية أحرف صغيرة، يسهل تخمينها في غصون 39 دقيقة فقط.

وأشار تقرير شركة Hive Systems، إلى أن التقدم التكنولوجي على مدار العامين الماضيين، قد ساهم في تقليص مقدار الوقت الذي يستغرقه الهاكرز لاختراق كلمة المرور بشكل كبير، ففي عام 2020، كان يمكن لقراصنة الإنترنت اختراق كلمة مرور معقدة مكونة من ثمانية أحرف في غضون ثماني ساعات، وهو رقم انخفض الآن إلى أقل من ساعة.

وأوضحت شركة Hive Systems، فإن الطريقة الأمثل التي تضمن عدم اختراق كلمة المرور الخاصة بك لسنوات، هي أن تتضمن 18 حرفا مكونة من أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة ورموز.

ويشير البحث إلى أن كلمة مرور أكثر قابلية للإدارة من 11 حرفا تتميز بالميزات البديلة نفسها، سيتم اختراقها في حوالي 34 عاما، وقالت الشركة إن التجزئة، وهي تقنية تحمي كلمات المرور المسروقة، وكيف يتغلب المتسللون على الخوارزمية أحادية الاتجاه، والتي تستخدمها بعض مواقع الويب في الخوادم على هيئة تجزئات بدلا من نص عادي، بحيث إذا شاهد شخص ما كلمة المرور من الناحية النظرية، فلن يعرف كلمة السر الفعلية.



وحث الخبراء مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي، على استخدام كلمات مرور أكثر تعقيدا مع مجموعات فريدة من الأحرف والأرقام، إلى جانب المصادقة الثنائية (2FA)، والتي تقدم جزء إضافي من الحماية لكلمة المرور، مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية، بالإضافة إلى كلمة المرور للتصدى لأي هجوم إلكتروني.