القبض على أخطر عصابات الجرائم الإلكترونية .. من هم "هاكرز REvil"؟.. القصة الكاملة

تلقت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم REvil، ضربة مدمرة بعد قيام الحكومة الروسية من إلقاء القبض على المسئولين عن برمجية الفدية الخبيثة، والتي تعد واحدة من أكثر عصابات الجرائم الإلكترونية انتشارا في التاريخ.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تفكيك مجموعة الهاكرز الروسية REvil، للقرصنة الألكترونية في حملة استهدفت من خلالها 14 فردا من أعضائها مختبئين داخل خمس مناطق روسية من بينها العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ، بالإضافة إلى مصادرة الأموال التي قامت بالاستيلاء عليها في عدة هجمات بلغت أكثر من 600 ألف دولار من العملات المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمطالب الحكومة الأمريكية لتعزيز تعاون الدولتين لمكافحة الجرائم الالكترونية، على خلفية اتهامات متكررة لموسكو لرعاية المتسللين بالدولة، وفي وقت سابق، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يمكنها من الوصول إلى أعضاء العصابة التي تعتبر الأكثر خطورة في العالم لنشر هجمات برامج الفدية.

وصرحت وزارة العدل إن “ياروسلاف فاسينسكي”، البالغ من العمر 22 عاما، وهو رجل أوكراني تم اعتقاله في بولندا الشهر الماضي، يعد من أبرز أعضاء مجموعة ريفيل الروسية، وقد وجه إليه مجموعة من الاتهامات، وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليمه لمحاكمته في أمريكا، بينما أدت عملية يوروبول، المسماة GoldDust إلى اعتقال 7 أفراد من عصابة القراصنة إجمالا في رومانيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية والكويت.

ووجهت الحكومة الروسية قائمة اتهامات لأفراد قراصنة ريفيل، منها تطوير برمجيات خبيثة، وتنظيم سرقة أموال من الحسابات المصرفية لمواطنين أجانب، ونشر مجموعة من الهجمات الضارة ضد شركات عالمية وابتزازها من أجل الأفراج عن البيانات التي تم الاستيلاء عليها، وفيما أصدرت محكمة تفيرسكوي في موسكو، قرارا باحتجاز 8 من أعضاء عصابة الهاكرز REvil، حيث سيواجه المعتقلون عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في حال إدانتهم.



ضحايا هجمات عصابة REvil البارزون

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت عصابة REvil، والتي أطلقت على نفسها اسم GandCrab وتعرف أيضا باسم Sodinikobi، تهاجم الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وتعد مجموعة ريفيل REvil، واحدة من أكثر عصابات برامج الفدية انتشارا في العالم، والتي تسبب في عدة هجمات إلكترونية خطيرة ضد شركات عالمية شهيرة، من بينها الهجوم الذي شنته على أنظمة شركة أيسر Acer المصنعة لأجهزة الكمبيوتر التايوانية الشهيرة، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي هائل يبلغ 50 مليون دولار مقابل استعادة بياناتها، بعد اصابة أنظمتها الداخلية بفيروس "الفدية" الخبيث.



وبينما يعد الهجوم الأكبر لمجموعة الهاكرز الروسية REvil، هو اختراق شبكة الحاسب لشركة Quanta التايوانية، المصنعة لأجهزة آبل الحاسوبية، حيث تمكنت من سرقة مخططات تصميمات Apple MacBook لعام 2021، وفيما طالبت بدفع فدية قدرها 50 مليون دولار أمريكي، بعد نشر 15 صورة توضح تصميم جهاز ماك بوك، كمحاولة لابتزاز عملاقة التقنية الأمريكية.



وفي شهر مايو الماضي، استهدفت ناشرة برامج الفدية REvil، أكبر شركة لمعالجة اللحوم في العالم JBS SA، مما أدى إلى تعطيل إنتاج جميع مصانع معالجة اللحوم التابعة للشركة بالولايات المتحدة لعدة أيام، مما أدي إلى امتثال الشركة الأمريكية لمطالب مجموعة الهاكرز الروسية ودفع فدية بلغت11 مليون دولار.



وكما تسببت البرامج الضارة الخاصة بالمجموعة أيضا في تعطيل أشهر شركة الصرافة الأجنبية والمعروفة في لندن باسم ترافيليكس Travelex، والتي جعلت جميع أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها غير متصلة بالإنترنت على مدار أسابيع.

وفي الآونة الأخيرة، نجحت العصابة في اختراق شركة البرمجيات Kaseya في فلوريدا، حيث أدى هذا الهجوم إلى التأثير على أنظمة ما يصل إلى 1500 شركة حول العالم، وأوضحت “وزارة الخزانة الأمريكية” إن أكثر من 200 مليون دولار دفعت فدية بعملة البيتكوين والمونيرو في ذلك الهجوم.