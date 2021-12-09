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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت توجه ضربة قاتلة لـ هاكرز Nickel الصينية

هاكرز
هاكرز

استطاعت وحدة الجرائم الرقمية (DCU)، بشركة مايكروسوفت Microsoft، الاستيلاء على 42 موقعا إلكترونيا تابع لمجموعة الهاكرز التي تتخذ من الصين مقرا لها Nickel.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قالت مايكروسوفت إن تلك المواقع استخدمتها مجموعة القراصنة الصينية لتنفيذ هجمات ضد المنظمات في الولايات المتحدة، من أجل جمع معلومات استخبارية من الوكالات الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان.

 

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مايكروسوفت تستولى على 42 موقعا إلكترونيا تابع لهاكرز Nickel
 

وصرحت مايكروسوفت في شكوى سابقة لها، أن Nickel تقوم باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بتثبيت برامج الضارة عبر أجهزة الضحايا المستهدفة، بما في ذلك اختراق الشبكات الخاصة الافتراضية التابعة لجهات خارجية والتصيد الاحتيالي، مما يجعلها قادرة على سرقة المعلومات الحساسة من الجهاز دون علم المستخدم.

وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية، إلى أنها تتعقب مجموعة القرصنة الصينية Nickel منذ عام 2016، لافتة إلى أن المجموعة تعرف أيضا باسم APT15 و KE3CHANG وVixen Panda وRoyal APT وPlayful Dragon.

واستهدفت "نيكل" المنظمات الدبلوماسية ووزارات الشئون الخارجية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأفريقيا.

وبعد 24 دعوى قضائية رفعتها حتى الآن، أوضحت مايكروسوفت أن وحدة الجرائم الرقمية التابعة لها، قد أغلقت ما مجموعه أكثر من 10 آلاف موقع مخترق، وحظرت تسجيل 600 ألف موقع يحتمل أن يكون ضارا.

ويشير التقرير إلى أن شركة جوجل قامت أيضا برفع دعوى قضائية بعد تحرك وحدة الجرائم الرقمية في شركة مايكروسوفت لحظر Nickel، ضد شخصين روسيين يعتقد أنهما مسئولان عن تشغيل شبكة البوت Glupteba.

وبحسب ما ورد تم استخدام البوتات لإصابة مليون جهاز يعمل بنظام "ويندوز"، وفي الوقت نفسه، تعاونت مجموعتا التحقيق في الجرائم الإلكترونية وتحليل التهديد لحذف نحو 63 مليونا من مستندات جوجل التي وزعتها Glupteba، و1183 حسابا عبر جوجل، و908 مشاريع سحابية، و870 حسابًا في إعلانات جوجل مرتبطة بتوزيعها.

مايكروسوفت هاكرز Microsoft هاكرز Nickel برامج ضارة جمع معلومات

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