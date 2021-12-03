تحذير عاجل من مايكروسوفت.. تطبيق شائع يعرضك للاختراق لا تستخدمه

تحاول شركة مايكروسوفت Microsoft، على مدار سنوات منع الأشخاص من استخدام تطبيق شهير وشائع عبر نظام تشغيل أجهزة سطح المكتب ويندوز.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمي نظام ويندوز الذين يقومون بتنزيل تطبيق متصفح جوجل كروم، عبر حملة مخصصة تحث الأشخاص على استخدام متصفحها المدمج إيدج Edge، والابتعاد عن Chrome.



وصعدت عملاقة التقنية الأمريكية، حملتها لكل من مستخدمي أنظمة تشغيل سطح المكتب التابهة لها ويندوز 10 و 11، من خلال عرض مطالبات جديدة عندما ينتقل الأشخاص إلى صفحة تنزيل متصفح الويب الأكثر شهرة في العالم "جوجل كروم" في محاولة لثني الناس عن تثبيت منافسها.

مايكروسوفت تحاول فرض سيطرتها لمنافسة جوجل



وبررت مطورة ويندوز تحذيراتها التي طالبت فيها مئات الملايين من مستخدميها حول العالم، بضرورة التوقف فورا عن استخدام متصفح جوجل كروم، والتوجه لاستخدم "إيدج" بدلا من ذلك، لأجل حماياتهم من الاختراقات حيث يستغل المهاجمون ثغرات كروم للحصول على كلمات مرورهم وبيانات اعتمادهم البنكية.

وعند محاولة أحد مستخدمي ويندوز 10 أو 11، تنزيل جوجل كروم إلى أجهزتهم فأن متصفح إيدج يعرض تحذيرات منبثقة، ثخبر المستخدمين بأن متصفح مايكروسوفت يستخدم تقنية Chromium على غرار متصفح جوجل، ولكن Edge أكثر أمانا .

وتتضمن رسائل مايكروسوفت التحذيرية أيضا: “توصي Microsoft باستخدام Microsoft Edge للحصول على تجربة ويب سريعة وآمنة، وأن إيدج هو أفضل متصفح للتسوق عبر الإنترنت”.

وتأتي مطالبات مايكروسوفت الجديدة بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء الشركة لأول مرة في اختبار طرق لتحذير مستخدمي Windows 10 من تثبيت كروم أو Firefox، ولم يتم طرح هذه الاختبارات علنًا، ولكن هذه المطالبات بدأت في الظهور حاليا الآن لمستخدمي أنظمة ويندوز.