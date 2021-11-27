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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أهم مميزات ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت.. تعرف عليها

ويندوز 11
ويندوز 11

كشفت شركة مايكروسوفت عن أهم مميزات ويندوز 11، حيث يقدم Windows 11 الجديد ترقيات محسنة تضم مواصفات تضاف لأول مرة لأنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية في العالم، وعن مميزات ويندوز 11 الجديدة سنستعرضها إليك خلال السطور التالية.


مميزات ويندوز 11

 

1. مهام متعددة في وقت واحد: تعد من أبرز مميزات ويندوز 11 التي تقدمها مايكروسوفت، لتسريع لاستخدام التطبيقات على نظام التشغيل، هي تشغيل أكثر من تطبيق أو برنامج في نفس الشاشة، بضغطة واحدة، إلى جانب إنشاء أكثر من نسخة لسطح مكتب على النظام.

 

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2. تعديل واجهة النظام: تقدم مميزات ويندوز 11 الجديدة، واجهة جديدة بسيطة سهلة الاستخدام مع نوافذ منحنية الحواف، بالإضافة إلى ذلك قامت مايكروسوفت بإعادة تصميم شريط المهام، وأضافة أيقونات تسهل الوصول للتطبيقات والمهام.

3. تحسين متجر Microsoft Store: جاءت مميزات ويندوز 11 بتصميم جديد لمتجر تطبيقات مايكروسوفت، بتصميم جديد يسهل على المستخدمين العثور على التطبيقات والألعاب، وعرضها في مجموعات منظمة لتسهيل الوصول إليها.

4. تشغيل تطبيقات أندرويد: تجلب مميزات ويندوز 11، ميزة جديدة مثيرة للاهتمام تتيح للمستخدمين تثبيت تطبيقات أندرويد مباشرة على واجهة النظام.

 

أداة ترقية ويندوز 10 إلى ويندوز 11
 

تعتبر Media Creation Tool، هو أداة لإنشاء الوسائط يمكنك استخدامها لترقية نظام تشغيل حاسوبك من ويندوز 10 الى 11، لذا إذا كنت ترغب بتثبيت Windows 11 إلى جهازك، اتبع الخطوات التالية:

1. اذهب إلى صفحة الويب (هنا)، وقم بتنزيل أداة إنشاء وسائط ويندوز لنظام التشغيل ويندوز 11.

2. قم بتشغيل أداة إنشاء الوسائط على نظام تشغيل حاسبك.

3. من الصفحة الرئيسية، حدد خيار ترقية هذا الكمبيوتر الآن “Upgrade this PC Now”.
 

4. انتظر قليلا حتي تقوم أداة إنشاء الوسائط بالبحث عن الترقيات المتاحة، إذا كان ويندوز 11 متاحا لجهازك و متوافقا معه سوف تحصل على خيار تنزيل Windows 11 وتثبيته على جهازك. 

ويندوز 11 شركة مايكروسوفت Windows 11 مميزات ويندوز 11 Microsoft نظام التشغيل

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