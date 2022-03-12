4 مباريات فقط.. جمال علام: متمسكون باستكمال بطولة كأس مصر للعام الماضي..فيديو

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن كأس مصر في النسخة القديمة ونظيرتها الجديد سوف يتم تحديد مواعيد لهما لإقامتهما نافيا ما تردد بشأن إلغاء مسابقة كاس مصر القديم لافتا إلى أن مجلس إدارة الجبلاية لا يوجد لديه أية أزمة في ذلك.

قال جمال علام عبر حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في فضائية أون سبورت : لم نعلن أننا سنلغي ما تبقى من مسابقة كأس مصر النسخة القديمة، وبطولة كأس مصر الحالية منفصلة ولا علاقة لها بالنسخة القديمة التي لم تستكمل حتى الآن.



أضاف: نتمسك باستكمال المسابقة خاصة أنه يتبقى 4 مباريات متبقية في بطولة كأس مصر في الموسم الماضي، وهي مباراة أسوان والزمالك في الدور نصف النهائي من البطولة، بجانب مباراة الدور ربع النهائي بين بيراميدز والأهلي والذي سيواجه الفائز منهما مع بتروجت في نصف النهائي لتكن المباراة الثالثة، بجانب المباراة النهائية للبطولة.



وتابع : نعمل في الوقت الحالي على إجراءات نقل مقر الاتحاد لمشروع الهدف، لن نترك المقر القديم سيكون العمل هنا وهناك بشكل متساو.



واستطرد: نرى الهجوم الكبير على الحكام، ونحاول منح منظومة التحكيم مكانتها التي تستحقها في الكرة المصرية، ونحاول تطوير المنظومة بشكل كامل.

دور فينجادا وعلاقته بـ كيروش

شدد على أن دور البرتغالي فينجادا له دور معين وتم إسناد الملف إلى الثنائى حازم إمام ومحمد بركات وتم عقد جلسة معهما للتعرف على مطالبه من اجل تطوير الكرة المصرية لافتا إلى أن عقد فيجادا ينتهى بنهاية شهر مايو المقبل.

أوضح أن استمرار فينجادا فى منصبه ليس مرتبطا بوجود مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني منوها إلى أن معيار الإبقاء على فينجادا هو عمله في المقام الأول والأخير وما يقدمه من أفكار وبرامج لتطوير الكرة المصرية.

نوه إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش لديه غرفة عمليات كاملة في فندق إقامته للتواصل مع جهازه المعاون ولاعبيه، وتم توفير كافة سبل الراحة للمدرب والعمل يسير بخطى ثابتة استعدادا لمباراتي السنغال مشيرا إلى أنه من حق الأندية الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري بشرط سداد المستحقات المالية الخاصة بالحكام الأجانب وتحمل تكاليف سفرهم وإقامتهم بالكامل.





واختتم حديثه قائلا: البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لم يطلب استبعاد أحد من معاونيه، موضحا أن المجلس الحالي لم ولن يفكر في إحداث تغييرات على مستوى الجهاز الفني، خاصة أن المنتخب مقبل على تحدٍّ كبير أمام السنغال.