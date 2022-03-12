المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات صفرية

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، كما بقي حذراً أيضاً مع تقييمه لتداعيات الاقتصادية من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سينهي عمليات شراء الأصول بشكل أسرع مما كان مخططا له، قبل أن يضيف أنه على استعداد لإعادة النظر في هذا القرار إذا تغيرت التوقعات.

وقال البنك: "إذا كانت البيانات الواردة تدعم أن توقعات التضخم على المدى المتوسط لن تضعف حتى بعد انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول، فسيقوم مجلس الإدارة بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار APP في الربع الثالث"، وذلك في إشارة إلى برنامج شراء الأصول.

وقال البنك إن صافي المشتريات الشهرية بموجب التطبيق سيصل إلى 40 مليار يورو، أي مايعادل 44.5 مليار دولار، في أبريل، و30 مليار يورو في مايو و 20 مليار يورو في يونيو.

هذا وبقي معدل إعادة التمويل المعياري للبنك المركزي عند 0%، واستقر معدل الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25% وأبقى معدل التسهيلات على الودائع عند 0.5-%.