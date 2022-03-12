سيولة الحالة المرورية فى القاهرة الكبرى والميادين

عرضت فضائية dmc، تقريرا رصد الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

وشهدت الطرق الرئيسية إنسيابية مرورية فى طريق الإسكندرية الصحراوى، القرية الذكية ، الطريق الدائرى، ميدان الرماية ، خلال فترات الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وشهدت مدينة السادس من أكتوبر ، الواحات، منزل الرماية أيضا سيولة مرورية بسيطة بجميع المداخل ، أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وأيضا أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

كما شهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحرالأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد .

