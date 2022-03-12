غدًا.. «التنسيقية» تجري نقاشًا حول تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في الثامنة مساء غدا الأحد، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدر الصالون النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.