وزير القوى العاملة: تسليم 120 منتج لمتضرري السيول من أهالي الشلال بأسوان

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولته بمحافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث افتتح مبادرة "مهني ابتكر" أسوان الجميلة بلدي وافتخر، وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب للشركة، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وتفقد الوزير، معرض منتجات خريجي مركز التدريب الثابت بالمحمودية والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية، شمل ملابس جاهزة، ومنتجات، وحرف يدوية، مشيدا بجودة المنتجات ودقة صناعتها، واستمع لشرح من مسئولة التدريب بالمركز عن طبيعة المنتجات، ووجه بأهمية الاهتمام بمرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تسويق المنتجات بالمعارض، وطلبت إحدى المتدربات أن تقوم المحافظة بتوفير معرض دائم لهم، واستجاب على الفور العضو المنتدب لشركة "كيما"، وأعلن أنه سيقيم معرضاً دائماً لخريجي مركز التدريب والوحدة المتنقلة داخل الشركة.

وقدم سعفان الشكر لشركة كيما على هذه الاستضافة، ولجميع العاملين بها على ما يقدمونه من جهد وعطاء لمصر في هذه المرحلة .

وقام الوزيربتسليم 7 شنط و12 ماكينة أوفر وتوب قماش لكل مستلم للماكينات، فضلا عن تسليم 120 منتج من مخرجات مركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة لمتضرري السيول من أهالي الشلال ، وذلك استكمالا لمبادرة دعم متضرري السيول.

وقال وزير القوى العاملة: إن سياسية الوزارة حاليا تسعى للاهتمام بمنظومة الإنتاج بشكل كامل سواء على مستوى العامل وصاحب العمل وبيئة العمل والمنشآت الاقتصادية، فى إطار الاهتمام بالإنتاج والاقتصاد المصرى، مشيراً إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيدا لإطلاقها بالقري والنجوع بالمحافظات وذلك علي مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي المحمول والدش.

وأكد الوزير أنه بذلك سيصبح عدد وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأشار الوزير إلي أن إنشاء هذه الوحدات وتطويرها جاء بعد أن وجدنا أن هناك اقبال بسيط على المراكز الثابتة ، فقمنا بعمل فكرة مختلفة وهى خلق وحدات تدريب متنقلة تدخل القرى والنجوع وتوفر مشقة الانتقال على العمال خاصة للمتدربات، مقدما الشكر للمرأة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص ، على اقبالهن الشديد على تعلم الحرف خاصة التفصيل والخياطة لافتا الى أن نسبة المتدربات من هذه الوحدات تصل الى 80 % .

وقال وزير القوي العاملة، إن نشر وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني في إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وقال سعفان: إنه في خلال الثلاثة أشهر القادمة سوف نستكمل كافة الاحتياجات المطلوبة للمراكز الثابته لنأخذ خطوات أكبر في ملف التدريب ، مطالبا النائب أحمد صالح عضو مجلس النواب بأسوان ، بضرورة توعية الشباب من الجنسين للاقبال على تعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة والتحول إلى أصحاب أعمال بإقامة الورش التي تتطور لتصبح مصنع صغير ثم أكثر من مصنع لأصحاب الطموحات والهمم العالية .

كما وجه الوزير، مديرمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، بالتوجه الى الشركات والمصانع في أسوان ومعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقبيلة من العمالة ، حتى يتسنى للوزارة توفير البرامج التدريبية المناسبة لهم ، ونستطيع من خلال ذلك تحقيق التكامل في العمل .

وشدد وزير القوي العاملة علي أنه كل من يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن عليه أن يقرأ التاريخ جيدا أولا ليتعلم من الدروس والعبر التى أظهرت قوة هذا الشعب، مشيرا إلى أن الوطن يواجه تحديات كبيرة أمام بعض المحاولات من الدول التى تحاول العبث مع مصر، مؤكداً ضرورة الوقوف صفا واحدا لدعم جهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة لنكون بمثابة درع واق لها.

ومن جانبها أكدت نائب المحافظ أن شركة كيما هى كيان متكامل لها كل التقدير والاحترام ، وبالمثل لكل العاملين بها ، مقدمة تحيات المحافظ واعتذاره عن الحضور .

وقالت ان مبادرة "مهنى وابتكر " تهدف لإقناع شباب أسوان أن فرص العمل المكتبية ليست المصدر الوحيد للدخل ، وأن تعلم الحرف والصناعات اليدوية وإقامة المشروعات لها مستقبل كبير ، مشيرة إلى أن المحافظة قامت بالعديد من المبادرات مثل " مبادرة شباب أسوان يبتكر" لعرض منتجات المتدربين على مختصين لإختيار أفضل 100 متدرب وبالفعل تم اختيارهم من بين 450 طلباً وتم تدريبهم على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات وايجاد الممولين وإدارة رأس المال .

وأضافت أن المحافظة قامت أيضا بمبادرة " 1000 فني ماهر" وهى تهدف لتدريب الشباب على حرف في مجال التشييد والبناء ، وميكانيكا السيارات ، معلنة أنه يوم 24 مارس ستقيم أسوان أول ملتقى صناعي يستهدف الصناعات الصغيرة والمتناهية ، فضلا عن توفير معدات للشباب بتكلفة تبدأ من 20 ألف جنيه .

وأعربت عن سعادتها بفكرة وحدة التدريب المتنقلة التي اطلقتها وزارة القوي العاملة، مشددة علي أنها أطاحت بكل المعوقات أمام الشباب للحصول على فرصة تدريب.

ومن جانبه قدم العضو المنتدب لشركة كيما نبذه عن تاريخ الشركة وإنشاءها والمنتجات التي تقدمها ، مؤكدا أنها كبرى الشركات الصناعية العملاقة ، وهى أول من أنتج الأمونيا الخضراء ، والهيدروجين الأخضر بأيديي أبنائنا المصريين ، وتقوم حاليا بانتاج اليوريا ، وهو مشروع يستوعب حوالي 2100 عامل من بينهم ذوي القدرات الخاصة، فضلا عن توفير 5000 فرصة عمل غير مباشرة للعمالة غير المنتظمة .

وأكد أن الشركة تقوم بمسئوليتها المجتمعية تجاه أبناء مصر، وانها انتهجت سياسة الارتقاء بالعمال من خلال التدريب والاستثمار في العمال حتى يكونوا في تطور مستمر يواكب التكنولوجيا الحديثة.

وفي نفس السياق أكد محمد عبد الوهاب مدير المديرية ، أن المديرية تعمل على تطوير التدريب والاهتمام به ، ورفع كفاءة الوحدات المتنقلة، فضلا عن إقامة عدد من الدورات التدريبية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود مثل ريادة الأعمال .

وقدم الشكر لكل من شارك في دعم مبادرة "مهني وابتكر" على ماقدموه من مواد خام وعدد تدريبية .

وتم عرض فيلم تسجيلي عن الدورات التدريبية المقدمة في مركز التدريب والوحدة المتنقلة بالمحافظة .

وكرم الوزير المنشات الداعمة والمدربين بإعطائهم شهادات تقدير ودروع تقديرا لما بذلوه من جهد في عملية التدريب والتأهيل.

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