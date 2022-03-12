طب بيطرى السويس يحصن 8846 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى

صرح الدكتور عصام العراقي، مدير الطب البيطرى فى السويس، أن المديرية حصنت 8846 راس ماشية منهم 5200 أبقار و 2397 أغنام ضد مرض الجلد العقدى و جدرى الأغنام منذ انطلاق الحملة فى 22 يناير الماضى وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.



وأضاف الدكتور عصام العراقى، أن تلك الحملة تأتي ضمن في جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة، موضحا أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال الوحدات البيطرية والتى بلغت اثني عشر وحدة بالقطاع الريفى.



وتابع، أن قسم الإرشاد بالمديرية قدم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.