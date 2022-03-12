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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 5 آلاف جنيه .. زيادة في أسعار MG RX5 موديل 2022

تصل لـ 5 الاف جنيه
تصل لـ 5 الاف جنيه .. زيادة في اسعار MGRX5 موديل 2022

شهدت النسخة MG RX5 موديل 2022 زيادة بالقيمة التسويقة المقدمة داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام التي تنضم إلى فئة الـ SUV، حيث قدرت الزيادة الجديدة الاخيرة بقيمة بلغت 5000 جنيه.

MGRX5 موديل 2022 

حصلت السيارة MG RX5 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي من 7 سرعات.

MGRX5 موديل 2022 

أما عن معدلات التسارع فتتمكن MG RX5 موديل 2022 من الانطلاق نحو 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية فقط، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة بلغت 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

MGRX5 موديل 2022 

وتأتي السيارة بتصميم خارجي رياضية مع جنوط 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، مع فتحة سقف بانوراما للفئة كاملة التجهيزات، وزجاج كهربائية للنوافذ الاربعة، مع قفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية، مع فرامل ABS.

MGRX5 موديل 2022 

كما دعمت السيارة MG RX5 موديل 2022 ببرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهول التحكم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، مع مصابيح أمامية انسبابية واخرى نهارية LED تخلق هالة من الانوار، بالاضافة اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وسبويلر خلفي رياضي.

MGRX5 موديل 2022 

أسعار السيارة MG RX5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة Comfort MGRX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 371.990 ألف جنيه بدلاً من 366.990 ألف جنيه.

الفئة Luxury MGRX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 401.990 ألف حنيه بدلاً من 396.990 ألف جنيه.

RX5 أسعار السيارة MG RX5 موديل 2022 السيارة MG RX5 موديل 2022

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