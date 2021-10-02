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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سيارات إم جي موديل 2022 في مصر..صور

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ سيارات ام جي موديل 2022 في مصر

ارتفعت القيمة السعرية لعدد من اصدارات العلامة التجارية ام جي داخل السوق المصري لـ موديلات 2022، و شملت تلك الزيادة النسخة  ZS و RX5 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان والتي شملت النسخة ام جي 5 وقرينتها من نفس الفئة ام جي 6، حيث قدرت تلك الزيادات بقيمة تبدأ من 5 الاف جنيه وحتى 7 آلاف جنيه.

 

وفي سياق هذا التقرير نستعرض قائمة بأسعار تلك الاصدارات و بعض من المواصفات الفنية الخاصة بها.

1 - ام جي RX5 موديل 2022 

 

زودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سليندر، قادر على انتاج قوة 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، مع قوة انطلاق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.8 ثانية.

 

الأسعار الجديدة لـ ام جي RX5 موديل 2022 

 

الفئة الأولى ام جي RX5 موديل 2022  ستاندرد بقيمة قدرها 336,990 ألف جنيه بدلاً من 331.990 ألف جنيه

 

الفئة الثانية ام جي RX5 موديل 2022 كومفورت بسعر 356.990 ألف جنيه بدلاً من 351.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة كاملة التجهيزات ام جي RX5 موديل 2022 بسعر 386.990 ألف جنيه بدلاً من 381.990 ألف جنيه.

2 – ام جي ZS موديل 2022 

 

تتمتع السيارة ام جي ZS موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 خلال 10.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم.

 

الأسعار الجديدة للسيارة ام جي ZS موديل 2022

 

الفئة الأولى ام جي ZS موديل 2022 ستاندرد بسعر 269.990 ألف جنيه بدلاً من 264.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2022 كومفورت بسعر 284.990 ألف جنيه بدلاً من 279.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة كاملة التجهيز ام جي ZS موديل 2022 بسعر 302.990 ألف جنيه بدلاً من 297.990 ألف جنيه. 

3 – ام جي 5 موديل 2022 

 

تأتي السيارة ام جي 5 موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4601 مم، وبعرض يقدر بـ 1818 مم، و 1489 مم للارتفاع ، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر، وتستمد قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لنر عندما تخضو مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

 

الأسعار الجديدة لـ ام جي 5 موديل 2022

 

الفئة الأولى كلاسيك بقيمة قدرها 232.990 ألف جنيه بدلاً من 227.990 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه 

 

الفئة الثانية كمفورت بقمية قدرها 252.990 ألف جنيه بدلاً من 247.990 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه

 

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 272.990 ألف جنيه بدلاً من 267.990 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه.

4 – ام جي 6 موديل 2022 

 

تتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 من وضع الاستعداد والنقطة 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 7 سرعات، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى ام جي 6 موديل 2022 ستاندرد بسعر 304.990 ألف جنيه بدلاً من 297.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية ام جي 6 موديل 2022 كمفورت بسعر 319.990 ألف جنيه بدلاً من 312.990 ألف جنيه. 

 

الفئة الثالثة ام جي 6 موديل 2022  بسعر 334.990 ألف جنيه بدلاً من 327.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة ام جي 6 موديل 2022  فرش أحمر بسعر 339.990 ألف جنيه بدلاً من 332.990 ألف جنيه.

ام جي بسبب انقطاع الكهرباء RX5 ام جي 5 ام جي 6

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