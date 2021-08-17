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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار ام جي RX5 الصينية موديل 2021 في السعودية

مواصفات وأسعار ام
مواصفات وأسعار ام جي RX5 الصينية موديل 2021 في السعودية

أصبحت السيارات الصينية في السنوات القليلة الماضية هي الحصان الأسود في الأسواق العالمية و العربية، بعدما حازت علي اعجاب الكثيرين من المستهلكين، أضف إلي ذلك سعرها التنافسي، و توافر قطع غيارها، ومن أبرز الإصدارات الجديدة السيارة ام جي RX5 موديل 2021. 

تجهيزات ام جي RX5 موديل 2021

تنتمى سيارة ام جي  RX5 موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، زودت بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي متصلة بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 169 حصان، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، تقترن بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

بالإضافة إلي، أن السيارة تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما طرحت سيارة ام جي الصينية ببعض التجهيزات والكماليات ، من أبرزها مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، جنوط رياضية مقاس 17 و 18 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، سبويلر خلفي، مثبت سرعة، مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية، مثبت سرعة، زجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، راديو، بلوتوث، مدخل USB.

زودت سيارة ام جي RX5 موديل 2021 ببعض الكماليات الأخرى ومنها مصابيح ضباب، و حساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، عجلة القيادة متعددة الوظائف، غلق مركزي للابواب بريموت، تشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة.

أسعار ام جي RX5 موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى STANDARD بسعر  68 ألف ريال. 

الفئة الثانية COM بسعر  76 ألف ريال. 

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 81 ألف ريال. 

الفئة الرابعة LUX بسعر  88 ألف ريال. 

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