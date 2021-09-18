أوفر برايس جديد على سيارات إم جي 5 موديل 2022.. تفاصيل

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية ، إم جي MG ، فى مصر عن طرح الموديل الجديد 2022 ، من طرازها الشهير إم جي 5، والذى تم طرحها بثلاث فئات سعرية وهم ، Classic، و Comfort ، و Luxury .

وشهدت السيارة إم جي 5 موديل 2022 اقبال كبير عليها ، مما ادى الى ظهور أوفر برايس على اسعارها ، والتى تعنى زيادة سعرية غير رسمية ، والتى جاءت لتقدر بـ 7 الى 8 الاف جنيه .

وتستمد السيارة إم جي MG5 موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة إم جي MG5 موديل 2022 ، بطول 4601 مم ، و عرض 1818 مم ، و ارتفاع 1489 مم ، اما سعة الشنطة الخلفية فتقدر بـ 512 لترًا .

وتضم السيارة إم جي MG5 موديل 2022 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها وسائد هوائية أمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

وتتزود السيارة إم جي MG5 موديل 2022 ، بخاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايا الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، بالاضافة الى نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرا خلفية للفئة الثانية .

اما الفئة الثالثة ، فتاتى بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة، وعجلة قيادة جلد، ونظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس .

و فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وكاميرا للركن 360 درجة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جِلد، وسخانات فى الكراسي الأمامية .

اما اسعار السيارة إم جي MG5 موديل 2022 بعد الزيادة .

- فئة STANDARD بسعر 235 الف جنيه بدلا من 228 الف جنيه.

- فئة COMFORT بسعر 256 الف جنيه بدلا من 248 الف جنيه.

- فئة LUXURY بسعر 276 الف جنيه بدلا من 268 الف جنيه.