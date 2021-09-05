سعر ومواصفات السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 في السعودية| صور

تنتمي النسخة جي إم سي سييرا موديل 2021 إلى فئة البيك اب، والتي تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق السعودي، نسبة إلى استخداماتها المتعددة مع الصندوق الخلفي المتعدد الأغراض، بالإضافة إلى المفهوم الثنائي الكابينة و الذي يعكس المساحة الداخلية للسيارة التي تتسم بالرحابة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 في السعودية.

المواصفات الفنية للسيارة جي إم سي سييرا موديل 2021

زودت السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 471 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعة عبر منظومة الجر الامامي، وبهذه القدرات تتسارع هذه النسخة من 0 لـ 100 كم خلال 7 ثوان.

دعمت أيضا السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 5300 سي سي، قادر على انتاج قوة 355 حصانا، و 519 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء ترسل السرعة إلى منظومة الجر الكلي، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت طول 5.886 متر، وبعرض يبلغ 2.063 متر، و 1.917 متر للارتفاع، و قاعدة عجلات بطول 3.745 متر.

أسعار السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 في السوق السعودي :

الفئة الأولى بسعر 169.400 ريال سعودي.

الفئة الثانية بسعر 174.400 ريال سعودي.

الفئة الثالثة بسعر 198.835 ريال سعودي.

الفئة الرابعة بسعر 236.500 ريال سعودي.

الفئة الخامسة بسعر 243.100 ريال سعودي.