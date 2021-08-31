تبدأ من 93 ألف درهم إماراتي .. مواصفات جي ام سي ترين الأمريكية 2021

تعتبر السيارات الأمريكية واحدة من ابرز الإصدارات القوية و المميزة، و التي في الأغلب تعتمد على منظومة الدفع الرباعي، و تصميم هيكلي يجعلها تتربع وسط فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و هذه بالطبع سوف يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، مع باقي التقنيات المتقدمة مثل النسخة جي ام سي ترين موديل 2021.

مواصفات السيارة جى ام سى ترين موديل 2021

تتمتع السيارة جى ام سى ترين موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأولى 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، والمحرك الثاني يأتي بسعة 2000 سي سي، يولد قوة قدرها 250 حصان، و353 نيوتن. متر من عزم الدوران، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، تعمل بمنظومة الدفع الرباعي.

جهزت سيارة جي ام سي داخلية، بشاشة عرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و حزمة من وسائل الحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و الفرامل المانعة للانغلاق، و انظمة دعم المكابح.

إلى جانب برامج الرفاهية، و برامج مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط انيقة، و عدة لمسات انسيابية و شبكات متعددة المقاطع، نظام تثبيت السرعة التكيفي، أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، مراقبة النقطة العمياء ، تنبيه حركة المرور الخلفية، مقعد تنبيه السلامة ، تنبيه تغيير المسار، نظام المساعدة على الركن المتوازي والعمودي

تتوفر السيارة الأمريكية جي ام سي، بشاحن لاسلكي للجهاز ، وراديو ستالايت و HD ، وستيريو Bose بسبعة مكبرات صوت، مشغل DVD ، نظام معلومات ترفيهي للمقاعد الخلفية، ودخول بدون مفتاح ، والتحكم التلقائي في المناخ ، التحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة ، والتشغيل عن بعد ، وفتحة سقف.

أسعار جي ام سي ترين موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى SLE FWDبسعر93 ألف درهم.

الفئة الثانية SLT AWDبسعر133 ألف درهم.

الفئة الثالثة DENALIبسعر 144 ألف درهم.