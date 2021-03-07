3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

أعلنت شركة إم جي MG لصناعة السيارات الإنجليزية الصينية فى مصر مؤخرا عن طرح طرازها الجديد إم جي RX5، والذى ينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كموديل 2021، بثلاث فئات سعرية بالأسواق المحلية.





وتستمد السيارة إم جي MG RX5 موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.





كما تتسارع السيارة ام جي من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وياتى المظهر الخارجى للسيارة إم جي MG RX5 موديل 2021 بمصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، بالإضافة إلى مصابيح ضباب، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة للفئة الثالثة، ووضع فتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED للفئة الثالثة.





أما المقصورة الداخلية للسيارة إم جي MG RX5 موديل 2021، فتأتى بمثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكييف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الوظائف جلد، وغلق مركزي للأبواب بريموت، وتشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة للفئة الثانية، ووسائد هوائية جانبية، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق للفئة الثالثة.





كما زودت السيارة إم جي MG RX5 موديل 2021 بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – وراديو- بلوتوث- مدخل USB، بالإضافة إلى العديد من وسائل الأمان، منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للأطفال.





أما عن أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2021 فى السوق المحلية المصرية فتأتى كالتالى:

- الفئة الأولى Classic بسعر 324.9 ألف جنيه.

- الفئة الثانية Comfort بسعر 344.9 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة Luxury بسعر 374.9 ألف جنيه.