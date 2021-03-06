أقل من 200 ألف.. أفضل 5 سيارات معاقين في مصر

تعتبر سيارات المعاقين، هي سيارات معدة ومجهزة للأشخاص أصحاب الهمم ، حتى تراعي حالتهم الصحية وتسهل انتقالهم.

لاستيراد سيارات المعاقين هناك العديد من الخطوات يجب أن يتبعها صاحب الهمم حتى يقوم بالحصول على سيارته الخاصة من أحد منافذ الجمارك المنتشرة فى موانئ مصر.

فهناك خطوات أساسية لاستيراد سيارات المعاقين أولها بأن تكون السيارة باسم صاحب الهمم نفسه، كما أن يكون قد قام باستخراج شهادة من القومسيون الطبى بدرجة الإعاقة حتى يحق له التقديم للحصول على إحدى سيارات المعاقين.

ولكن مع تغير الأسعار وتفاوتها بسبب حال سوق السيارات الفترة الأخيرة ، بسبب الاثار السلبية الناتجة عن الوباء العالمى فيروس كورونا ، يبحث الجميع عن الأسعار الأخيرة للسيارات ، لذلك خلال السطور التالية نتعرف على أسعار أفضل 5 سيارات معاقين فى مصر أقل من 200 الف جنيه.





1- كيا سول موديل 2009 معاقين

تصل سعر السيارة كيا سول موديل 2009 معاقين فى السوق المصرى من 160 الف الى 170 الف جنيه .





2- ميني كوبر موديل 2013 معاقين

تتراوح اسعار السيارة مينى كوبر موديل 2013 معاقين فى سوق السيارات المصرى من 150 الى 155 الف جنيه .

3- كيا سيراتو K3 2013

تتراوح اسعار السيارة كيا سيراتو K3 موديل 2013 معاقين فى سوق السيارات المصرى من 180 الى 185 الف جنيه .





4- هيونداي ماتريكس 2003

تتراوح اسعار السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2003 معاقين فى سوق السيارات المصرى من 110 الى 115 الف جنيه .

5- هيونداي النترا Ad اتوماتيك 2017

تتراوح أسعار السيارة هيونداي النترا Ad اتوماتيك موديل 2017 معاقين فى سوق السيارات المصرى من 195 الى 200 الف جنيه .