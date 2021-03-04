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سيارات

تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء

الخميس 04/مارس/2021 - 12:31 ص
دانيا عقيل
دانيا عقيل
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كريم عاطف

أصبحت المرأة السعودية تشارك فى جميع النشاطات بالمجتمع المحلى السعودى ، حتى وصلت الى عالم السيارات ، وأصبحت تنافس على الفوز بالبطولات العالمية بجانب الرجال .

ومن بين هذه السيدات ، اتت السائقة دانيا عقيل ابنة الـ32 عام لتصبح أوّل سعودية تشارك في جولة عالمية للراليات الصحراوية، في المنطقة الشرقية ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة باها .

بالاضافة الى مشاركة السائقة دانيا عقيل بالجولة الأولى من البطولة السعودية للراليات الصحراوية ، ويُقام باها الشرقية من 4 حتى 6 الشهر الحالي، في الوقت الذي تشارك السائقة السعودية مشاعل العبيدان في الفئة المحلية.

وقال السائقة دانيا عقيل فى احدى تصريحاتها الصحفية ان تقديمها لحفلي الافتتاح والختام لرالي داكار 2021 التى نظمته المملكة العربية السعودية للعام الثانى على التوالى امر فى غاية الاعتزاز به .

وأكدت السائقة دانيا عقيل أنها تضع نصب عينيها العام المقبل التخلي عن المذياع للجلوس خلف المقود في أصعب لراليات الكروس كاونتري.

حيث خضعت السائقة دانيا عقيل للعديد من التجارب خلف مقود كان – آم على مسارات متنوّعة الاسطح في المناطق الصحراوية، وباتت جاهزة لأول مشاركة لها في الراليات الصحراوية، تمهيدا لمشاركتها المرتقبة في باها الشرقية .

والجدير بالذكر ان دانيا عقيل قد بدأت موسم السباقات في الإمارات وحصلت على كأس للمتسابقين الجدد (الروكي كب) لتشجيع المبتدئين، ثم شاركت في موسم البحرين، لكنها تعرضت لحادثة سير في فبراير 2020 وأصيبت بأربعة كسور في العظام ثلاثة في الحوض وشعر في العمود الفقري.

تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء
تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء
تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء
تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء
تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء
تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء
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