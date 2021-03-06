تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

طرحت مؤخرا شركة نيسان اليابانية فى مصر السيارة طراز قشقاي موديل، والتى تنتمي إلى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، بأربع فئات داخل سوق السيارات المصرية وهم Visia ، و Acenta ، و Tekna ، و MIDNIGHT.

- قوة محرك قشقاي 2021

وتستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز CVT .

وتعتمد السيارة قشقاي على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





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- مواصفات قشقاي 2021

أما الشكل الخارجى للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 فيحتوى على جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم ، بالاضافة الى وجنوط رياضية 19 بوصة للفئة الثالثة .

أما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 ، فتضم عجلة قيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

والفئة الثانية ضمت مميزات اضافية اهمها مكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة LED ، بالاضافة الى خاصية تحكم كهربائى بوضعية كرسي السائق، ، وعدد 6 سماعات، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة للفئة الثالثة .





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- وسائل امان قشقاي 2021

وتضم السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 عدد من وسائل الامان من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدراتhill assist .

أما الفئة الثانية فتحتوى على أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامىIntelligent Forward Collision Warning ، ونظام الفرامل الطارئ الذكىIntelligent Emergency Braking ، بالاضافة الى عدد 6 وسائد هوائية، ومثبت السرعات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات المطر للفئة الثالثة





- اسعار قشقاي 2021

ونستعرض أسعار سيارات نيسان قشقاي موديل 2021 فى السوق المصرية على النحو التالي:





- اوتوماتيك / VISIA 2021 بسعر 371,400 جنيه

- اوتوماتيك / ACENTA 2021 بسعر 407,400 جنيه

- اوتوماتيك / 2021 TEKNA بسعر 431,400 جنيه

- اوتوماتيك / MIDNIGHT 2021 بسعر 445,500 جنيه