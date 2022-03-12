كأس مصر.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لدور الـ 16 بالفوز 2-1 على الاتحاد

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه الاتحاد السكندري بفوز كليوباترا 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس مصر ليتأهل سيراميكا كليوباترا لدور الـ 16.



استطاع باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد رأسية قوية تصدى لها حارس الاتحاد ثم أكمل باسم مرسي الكرة وأسكنها الشباك.

وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 40 عن طريق لاعبه كريم الديب لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

سجل فريق سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في مرمى منافسه الاتحاد السكندري عن طريق تسديدة مصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا حيث سدد كرة صاروخية في الثانية 20 من عمر الشوط الثاني سكنت الشباك في منطقة صعبة على أي حارس.

وبهذا الفوز يتأهل سيراميكا كليوباترا لدور ال16 من بطولة كأس مصر.

