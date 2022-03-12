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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

صدى البلد

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة سيدة تدعي"توتا" لديها معلومات جنائية وتعد أحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول طنطا. 

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يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها. 

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وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات اعترفت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للواقعة والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات. 
فيما تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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