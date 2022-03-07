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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخصص تزوير أوراق رسمية..كمين محكم بالصوت والصورة لمقيم آسيوي في الكويت

الكويت
الكويت

تمكنت جهود البحث والتحري الأمني في الكويت، إلى أن تقود المباحث الجنائية الكويتية، في القبض على مقيم يحمل جنسية من دولة آسيوية، وذلك لمخالفة قوانين البلاد، وقيامه بعمليات تزوير للأوراق الرسمية.

قالت صحيفة القبس الكويتية، إن المقيم الآسيوي الذي ألقت الجهات المعنية القبض عليه، كان  يقوم بتزوير جميع البطاقات التعريفية لهوية أصحابها، وذلم على حسب طلبات الزبائن واحتياجاتهم.

وذكر  مصدرلصحيفة القبس : إنه"تم ضبط شخص تجاوز أماكن نفطية وشك في أمره حرس المنشآت وتبين أن لديه هوية دخول مزورة تمكنه من الدخول لأماكن محظورة لغير موظفي النفط".

وقال: "بالتعاون والتنسيق، تم احالته للمباحث الجنائية للتحري في أمره ومعرفة كيفية حصوله على الهوية المزورة، وبعد التحري تبين أن المتهم الرئيسي مقيم في غرفة بمنطقة جليب الشيوخ تعتبر مطبعة مصغرة غير مرخصة يزاول فيها تزوير الهويات بقيمة 100 دينار لأي نوع من الهويات".

وأضاف:"تم إرسال أحد مصادر المباحث له طالبا هوية تخص إحدى الوزارات لتمكينه من الدخول في أي وقت لانجاز معاملاته دون الوقوف مع المرجعين بطوابير طويلة مقابل 100 دينار، وزوده بصورة شخصية له وبطاقته المدنية الأصلية، وبعد إنهاء إنجاز الهوية المزورة قام المتهم بالاتصال على مصدر المباحث لتسليمها له فجرى عمل كمين محكم له وموثق بالصوت والصورة وضبطه أثناء التسليم والاستلام".

 

 

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