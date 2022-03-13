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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنصف مليون جنيه..9 شروط للحصول على قرض شراء السلع المعمرة من البنوك

البنوك
البنوك

تستهدف البنوك زيادة أعداد العملاء لديها من خلال ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم وتساعد في زيادة انضمامهم للجهاز المصرفي بما يساهم في تنمية الشمول المالي باعتباره أحد اجراءات البنك المركزي وتكليفاته للبنوك.

وتقوم البنوك بتقديم خدماتها للعملاء سواء على مستوى استثمار المدخرات لدى الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية بعائد مناسب  بالإضافة لتوفير التمويل للاحتياجات المختلفة.

البنك المركزى: 3 تريليون جنيه أرصدة الإقراض لعملاء البنوك نوفمبر الماضي

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ومن بين تلك الخدمات تمويل شراء السلع المعمرة من بينها الأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية ومحطات الطاقة الشمسية والإلكترونيات وغيرها، بعائد تنافسي وبقيمة تمويلية تبلغ 500 ألف جنيه لفترة سداد تبلغ 10 سنوات.

وقال بنك مصر التابع للحكومة إن التمويل متاح الأفراد من الموظفين وأصحاب المعاشات وأصحاب المشروعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة وأصحاب الوعاء الإدخاري من المصريين أو الأجانب.

حدد البنك عددا من الشروط للحصول على التمويل من بينها ضرورة أن يكون المقترض لا يقل عن عمر 21 عاما ولديه بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث،  وعرض أسعار السلعة من الموردين ، وضرورة تحويل قسط الراتب وخطاب مفردات مرتب بالنسبة للموظفين وكشف حساب بنكي حديث وصورة من سجل تجاري حديث و صورة من البطاقة الضريبية و ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشروعات الصناعية والتجارية.

أما النسبة لأصحاب المعاشات فينبغي وجود تعهد من جهة صرف المعاش بتحويل قسط البنك وقيمة المعاش وعدد المستفيدين منه.
 

 

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