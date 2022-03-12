البنك المركزي: 1.23 تريليون جنيه ودائع الحكومة في البنوك نوفمبر الماضي

ارتفعت ودائع الحكومة بالبنوك لـ 1.23 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.2 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 1.17 تريليون جنيه في سبتمبر 2021



وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصرفي فقد ارتفعت ودائع الحكومة بالبنوك بالعملة المحلية لـ 1.1 تريليون جنيه في نوفمبر 2021 مقابل 1.06 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 1.032 تريليون جنيه في سبتمبر 2021.



ووصلت ودائع الحكومة بالعملة الأجنبية لـ 146.54 مليار جنيه في نوفمبر 2021 مقابل 141.2 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 133.91 مليار جنيه في سبتمبر 2021.



وبلغت الودائع غير الحكومية بحسب التقرير لـ 5,1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق مقابل 5 تريليونات جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 4.91 تريليون جنيه في سبتمبر 2021.



وسجلت الودائع العملة المحلية نحو 4.405 تريليون جنيه في نوفمبر السابق مقابل 4.32 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.91 تريليون جنيه في سبتمبر 2021

وبلغت ودائع القطاع العامنحو 88.82 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 84.94 مليار جنيه في سبتمبر 2021.



بينما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو582.4 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 563.8 مليار جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ 543.22 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام

