البنك المركزي : ارتفاع معدل التضخم في مصر لـ 7.2%

ارتفع معدل التضخم الشهري بنهاية فبراير الماضي إلى 1.2% بعد أن كان 0.3% في نفس الفترة المناظرة من العام السابق بزيادة بلغت 0.9%ومقارنة بنحو 0.8% بنهاية يناير الماضي بفارق 0.4%.

قال البنك المركزي المصري ان معدل التضخم السنوي بلغ 7.2% بنهاية فبراير الماضي بزيادة بلغت 0.9%عما كان عليه في يناير من نفس العام مسجلا 6.3%.

معدلات التضخم الشهرية وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد ارتفعت لنحو 1.6%مقابل 0.9% في يناير السابق .

وبلغ معدل التضخم السنوي نمو 8.8%في فبراير الماضي مقابل 7.3% بنهاية يناير السابق