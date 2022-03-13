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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 ألف حالة موت مفاجئ في الولايات المتحدة. فيديو

لمياء علام
لمياء علام

قالت لمياء علام أستاذ مساعد أمراض القلب بجامعة عين شمس ، إن الموت المفاجئ لم يظهر حديثا ولكنة متواجد منذ زمن بعيد مؤكدة أن مصر لا يوجد بها إحصائيات للموت المفاجئ علي عكس الدول الأخرى مثل أمريكا .

وأضافت لمياء علام خلال لقائها في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الولايات المتحدة فيها حوالي 300 ألف حالة موت مفاجئ أقل من سن الـ 35 ومقارنة بالتعداد السكاني بأمريكا فأن مصر يموت بها 100 الف حالة نتيجة الموت المفاجئ سنويا .

وأوضحت لمياء علام ، إن الوعي ضروري ولكن يجب أن يكون هناك ادارك اذا توفي احد في أسرة نتيجة الموت المفاجئ يجب أن يقوم الجميع بعمل الفحوصات الأزمة ولا يندرج تحت القضاء والقدر لأنه غالبا يكون هناك مرض وراثي واغلب الحالات تكون بسبب أمراض في القلب .

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