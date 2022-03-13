المشي اول يوم تدريب للبراميدز استعدادا لمواجهة الصفاقسي

حرص لاعبو فريق نادي بيراميدز على المشي لمدة ١٠ دقائق على الملعب الرئيسي للملعب الأولمبي في رادس بالعاصمة تونس، استعدادا لخوض مباراة الصفاقسي التونسي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسمح منظمو المباراة من الاتحاد الأفريقي، بأن يجري الفريق جولة مشي على أرض الملعب لدقائق في ظل عدم السماح بخوض التدريب الرئيسي والأخير بالملعب حتى لا تتضرر أرضيته قبل مواجهة الأحد الهامة، وبعد استضافة اللقاء عصرا لقمة الترجي والنجم الساحلي في دوري الأبطال.

وعقب انتهاء جولة المشي توجه الفريق لخوض مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي في رادس، استعدادا للقاء الجولة الرابعة بهدف حسم بطاقة التأهل بصورة رسمية بعد الفوز في ٣ لقاءات متتالية.