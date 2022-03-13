رمضان 2022.. نور اللبنانية: انتظروني في شخصية ماجي بمسلسل راجعين يا هوى

كشفت الفنانة نور ، عن شخصيتها فى مسلسل راجعين يا هوا ، ونشرت بوستر المسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت نور قائلة “ ⁩ ⁩ لم شمل العيلة مش هيحصل تاني بسهولة! استنوني في شخصية #ماجي من مسلسل #راجعين_يا_هوى رمضان 2022 ”.

وأكدت النجمة اللبنانية "نور" في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن قاربت علي الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل راجعين يا هوا مع النجم خالد النبوي .

وأضافت :" متبقي لي ٢٥ بالمئة من مشاهدي في المسلسل ؛ الذي أعيش به كواليس رائعة ".

نور تروج لمسلسلها :

روجت الفنانة نور اللبنانية، للمسلسل الرمضاني (راجعين ياهوي)، ونشرت البوستر الشخصي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت نور معلقة عبر البوستر: “ماجي في مسلسل #راجعين_يا_هوا على منصة شاهد في رمضان”.



وكشفت الفنانة نور كواليس وتفاصيل بدايتها مع التمثيل،ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون”قائلة:” بدأت في مجال الإعلانات في لبنان ولم يكن لدي رغبة في التمثيل ولم أكن أحب الكاميرا “، مضيفة:” انا خريجة فنون جميلة وأي حاجة لها علاقة بالرسم أحبها ".



وتابعت نور:" كنت أزور مصر قبل التمثيل للمشاركة في الإعلانات، ثم اتجهت للتمثيل وأول فيلم لي كان شورت وفانلة وكاب".

وعن كواليس قصص الحب في فترة الطفولة ايام المدرسة، قالت الفنانة نور:" اول قصة حب لي كانت لما كان عندي 15 سنة".