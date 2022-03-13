صحف الإمارات: بن راشد يستقبل ملك البحرين .. حرب روسيا وأوكرانيا قد تصل إلى الفضاء الخارجي..فريد الديب يعلن إصابته بالسرطان

نشرت الصحف الإماراتية خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث القت الضوء على استقبال حاكم دبي لملك البحرين.

محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين على هامش ختام مهرجان القدرة

وحسب "الإمارات اليوم"، التقى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، على هامش ختام مهرجان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي اختتمت فعالياته بالنسخة الـ 15 لكأس القدرة لمسافة 160 كلم على مضمار مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة نخبة فرسان الإمارات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول دعم رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص مما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعربياً وعالمياً، ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

الرئيس الأوكراني: "روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك" !

وحسب "الإمارات اليوم"، شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة مع دخول العملية العسكرية الروسية في بلاده أسبوعها الثالث،

واعتبر في تصريحات جديدة اليوم الأحد أن "روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك"، مشبها إياها بكوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

كما أضاف في مقطع مصور، أن الروس لن يستطيعوا هزيمة بلاده، "لأنهم لا يملكون القوة المعنوية"، بحسب قوله.

كذلك، رأى أن "موسكو عزلت نفسها بهجومها على أوكرانيا وأصبحت بلدا لا يريد أحد العيش فيه". واعتبر أن ما أسماه "الشر الذي يستهدف المدن السلمية لن يتوقف عند دولة واحدة".

هجوم أربيل تمّ بـ 12 صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج العراق

وحسب "البيان"، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن هجوماً بـ"12 صاورخاً باليستياً" استهدف فجر "الأحد" أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".

وذكر البيان أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا" وأن "الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأمريكية في اربيل".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية".

مصر.. فريد الديب يعلن إصابته بمرض خطير

وحسب "البيان"، كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب عن إصابته بمرض السرطان، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

وقال الديب، دفاع المتهم حسن راتب رجل الأعمال، والمتهم في قضية الآثار الكبرى، المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، إنه "قرر اعتزال العمل في مجال المحاماة وربما تكون قضية الآثار الكبرى هي آخر قضية يترافع فيها أمام المحاكم، بعد عمل دام لأكثر من 45 عاما".

وأوضح الديب أن حالته الصحية غير مستقرة في الفترة الأخيرة كما أنه يعاني بعض الأمراض التي تتطلب مكوثه داخل المنزل كثيرا.

وأضاف أن هذه "القضية ستكون آخر قضية له في العمل القانوني والترافع أمام المحاكم"، قائلا: "دي آخر قضية أترافع فيها لأني دخلت في نوبة نفسيا بسبب وفاة ابنتي وألتمس البراءة لموكلي في هذه القضية"، قائلا: "أنا قربت على 80 سنة وكترت عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، وأنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي والعمل في المحاماة، وخلاص هعتزل العمل العام".

الحرب الأوكرانية تهدد بالانتقال إلى الفضاء الخارجي

وحسب "الخليج"، لا يستطيع أغلب الخبراء التكهن بحدود المواجهة الروسية الغربية التي اندلعت في أوكرانيا. ومع احتدام التوتر هناك غموض كبير يحيط بمصير العلاقات القائمة بين الطرفين منذ عقود، وهي علاقة حيوية للأمن والسلام في العالم، كما أنها شديدة التعقيد إلى درجة أنها غير قابلة للتفكك بسهولة.

وفي ظل التجاذبات غير المسبوقة التي بلغت حد الحديث عن الحرب العالمية الثالثة واستخدام الأسلحة النووية، مازال التعاون بين موسكو وواشنطن وعواصم غربية أخرى قائماً في الفضاء الخارجي. ولكن هذا القطاع، الذي يعد أحد المجالات الأخيرة للتعاون، بات مهدداً بأن تصله ألسنة نيران الأزمة من الأرض، بعدما أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» ديمتري روجوزين، أمس السبت، أنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تتسبب بسقوط محطة الفضاء الدولية، التي تزن 500 طن، بما يعني نهاية مشروع طموح وخسائر كبيرة جداً على كل دول العالم التي تستفيد مباشرة أو بالوكالة بما يوفره الفضاء من خدمات.

قرقاش: العالم يمر بأزمة تاريخية والإمارات تتبنى تغليب الدبلوماسية

وحسب "الخليج"، أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول وتغليب الدبلوماسية لخفض التصعيد، مشيراً إلى أن العالم يمر بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطول مختلف الدول.

وقال قرقاش، في تغريدة على «تويتر» أمس السبت، «يمر العالم بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال مختلف الدول، في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد إيماناً بالحلول السياسية لتجنب المزيد من عدم الاستقرار». وأضاف: «وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية».