أوكرانيون يفرون من الحرب مع حيواناتهم الأليفة

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل فرار أوكرانيبن من الحرب مع حيواناتهم الأليفة لأنهم "لا يستطيعون العيش بدونهم" .



فرت اللاجئة الأوكرانية كاتارينا من كييف إلى الحدود البولندية مع أسرتها وكلبيها قائلة "قررنا اصطحابهما معنا لأننا لا نستطيع العيش بدونهم". وكاتارينا واحدة من العديد من الأوكرانيين الذين يحملون القطط والكلاب والسلاحف وغيرها من الحيوانات الأليفة أثناء فرارهم من الغزو الروسي.

كما يستقبل ملجأ بالقرب من الحدود عشرات الحيوانات التي أحضرها متطوعون من أوكرانيا قبل إرسالها إلى الخارج.