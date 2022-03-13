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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فارين من الحرب الروسية.. انقلاب حافلة تقل نحو 50 أوكرانيًا في إيطاليا

صدى البلد

أفادت صحيفة "جادريان" البريطانية، بانقلاب حافلة تقل عشرات الأوكرانيين في إيطاليا، مما أسفر عن مصرع إمرأة وإصابة آخرين.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال رجال إطفاء إيطاليون على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، الأحد، إن حافلة تقل نحو 50 أوكرانيًا انحرفت عن الطريق في البلاد وانقلبت، مما أسفر عن مصرع امرأة وإصابة عدة آخرين.

ووقع الحادث على الطريق السريع A14 بين مدينتي فورلي تشيزينا وريميني على الساحل الشمالي الشرقي، حيث كانت الحافلة متجهة إلى مدينة بيسكارا وسط إيطاليا.

وقال رجال الإطفاء ، إن خدمات الطوارئ موجودة حاليًا في الموقع، إذ تستخدم رافعتين متحركتين لرفع السيارة المنقلبة.

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