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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2022.. سينتيا خليفة تطلق البوستر الدعائي لـ "دايما عامر"

صدى البلد

أطلقت الفنانة سينتيا خليفة، البوستر الدعائي لمسلسلها الرمضاني الجديد "دايما عامر"، وذلك على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

 المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.
 

يذكر أن تحدثت سينتيا خليفة عن مشاركتها في برنامج الحب من أول Date وقالت : "سعيدة جدًا بهذا العمل الفريد من نوعه، كلنا بحاجةِ أن نؤمِنَ بالفرص الجديدة والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك أن نؤمِنَ بالحب". 

 

وأضافت: "الحب من أول Date ليس مجرد برنامج ترفيهي، بل هو خطوة أولى جريئة تأسيسية لمحتوى برامجي ترفيهي مختلف بقيادة كل من محمد عبد الوهاب وطارق فهمي الذين يضعان خبرتهما الكبيرة وإمكانياتهم الإنتاجية في خدمة العمل". 


وتابعت سينتيا: "فريق العمل جميل جدًا، الأجواء جميلة، وكمية الحب والاحترام في موقع التصوير لا توصف. أتمنى أن يتابع الجمهور هذا العمل، لكل ما فيه من إيجابية نحتاجها في حياتنا. لقد وضعت في هذا العمل خبرتي كمقدمة برامج، وكمشاركة في برنامجي تلفزيون الواقع على قناتي M6 وW9 الفرنسيتين في العام 2019 ما جعلني أختصر المسافة ما بين المقدم والمشترك، فلقد اختبرت مشاعرهم من قبل، ووقفت مكانهم من قبل". 


تم تصوير أولى حلقات الموسم الأول من البرنامج في مدينة الغردقة الساحرة ويتم عرضها على منصة شاهد، ومن المتوقع في الفترة القادمة تصوير باقي حلقات البرنامج لعرضها على المنصة، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض أعمال أخرى جديدة للنجمة اللبنانية سينتيا خليفة ومنها الجزء الثاني من مسلسل "وادي الجن" من خلال منصة شاهد أيضًا.

 

ميرنا نور الدين مصطفى شعبان صلاح عبد الله كامل أبو علي عمرو عبد الجليل سينتيا خليفة صطفى شعبان arts entertainment

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