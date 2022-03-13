باحثة: تجربة مصر الأفضل لقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية بإفريقيا

قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، إن لمصر تجربة رائدة في مجال التنمية ومكافحة الإرهاب، انطلاقا من أن الحل الأفريقي الأفريقي هو الأفضل لمواجهة مشكلات القارة وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.
وأضافت في بيان، أن رغبة مصر في مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب لم تكن مجرد حبر على ورق، أو توصيات في مؤتمرات، وإنما نفذتها بالفعل على أرض الواقع، فقد أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل التعاون الأمني المشترك بين دول القارة، وإنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
وتابعت أن سعي مصر ظهر في دعم العلاقات التنموية مع دول أفريقيا من خلال المشروعات التي تساهم بها حاليا في القارة مثل إنشائها لسد جوليوس نيريري في تنزانيا عن طريق شركاتها الوطنية وبأيدي ما يقرب من ٥٠٠ مهندس وفني مصري، ويعتبر هذا السد من رابع أكبر سد في أفريقيا من حيث توليد الكهرباء، رأينا أيضا طريق القاهرة - كيب تاون وهو طريق بري يهدف إلى الربط بين عدد من دول القاهرة بداية من الإسكندرية في مصر مرورا بالسودان وإثيوبيا وعدة دول وصولا بجنوب أفريقيا، وهذا كله يعكس الدور المصري في قارتها الأفريقية.