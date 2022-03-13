باحثة: تجربة مصر الأفضل لقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية بإفريقيا

قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، إن لمصر تجربة رائدة في مجال التنمية ومكافحة الإرهاب، انطلاقا من أن الحل الأفريقي الأفريقي هو الأفضل لمواجهة مشكلات القارة وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.

وأضافت في بيان، أن رغبة مصر في مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب لم تكن مجرد حبر على ورق، أو توصيات في مؤتمرات، وإنما نفذتها بالفعل على أرض الواقع، فقد أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل التعاون الأمني المشترك بين دول القارة، وإنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتابعت أن سعي مصر ظهر في دعم العلاقات التنموية مع دول أفريقيا من خلال المشروعات التي تساهم بها حاليا في القارة مثل إنشائها لسد جوليوس نيريري في تنزانيا عن طريق شركاتها الوطنية وبأيدي ما يقرب من ٥٠٠ مهندس وفني مصري، ويعتبر هذا السد من رابع أكبر سد في أفريقيا من حيث توليد الكهرباء، رأينا أيضا طريق القاهرة - كيب تاون وهو طريق بري يهدف إلى الربط بين عدد من دول القاهرة بداية من الإسكندرية في مصر مرورا بالسودان وإثيوبيا وعدة دول وصولا بجنوب أفريقيا، وهذا كله يعكس الدور المصري في قارتها الأفريقية.