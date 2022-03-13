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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حكم في قضية كهربا وبعتذر للجمهور.. تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور.. فيديوجراف

صدى البلد

عقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا  لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم حيث أدلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجموعة من التصريحات خلال المؤتمر.

تصريحات مرتضى منصور 

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة مالية، مشددا على أنه سيتم التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وشدد رئيس النادي، في المؤتمر الصحفي، أن الزمالك حصل على حكم لصالحه في قضية كهربا بأحقية النادي في الحصول على 33 مليون جنيه، ويرفض أي تلاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم لأن حق الزمالك واضح.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور تصريحات مرتضى منصور تصريحات المستشار مرتضى منصور

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