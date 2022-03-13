نجوى فؤاد: فلوسي خلصت وعايزة أعيش وقاعدة من غير شغل بقالي7 سنين

الوسط الفني مبقاش فيه رحمة

عبرت الراقصة الاستعراضية، نجوى فؤاد، عن حزنها من اختفاء التواصل بين الفنانين، مؤكده أنها لم تقدم أعمالا فنية في الفترة الحالية.

وأضافت نجوى فؤاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن الوسط الفني مبقاش فيه لا رحمة ولا تعاطف ولا عطاء، محدش بيسأل عليا ولا حتى بالتليفون، وقاعدة من غير شغل بقالي سبع سنوات" .

وتابعت: قدمت أعمالا فنية كثيرة مع عمالقة الفن وفي مقدمتهم فريد شوقي وسعاد حسني وكثيرين.

وأكملت الراقصة الاستعراضية، نجوى فؤاد، أن :"الوسط مبقاش فيه رحمة وقاعدة من غير شغل بقالي 7 سنين، فلوسي خلصت وعايزة أعيش".

