رئيس الحملة القومية للقمح: قرارات الرئيس السيسي اليوم أثلجت صدور المزارعين

قال الدكتور رضا محمد على، مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن محصول القمح المحلي، ستُثلج صدور المزارعين، منوها بأنه وجه بوضع حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رضا محمد علي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المثذاع على فضائية "الحياة"، لأول مرة في تاريخ مصر، تزداد مساحة زراعة القمح لتصل إلى 3 ملايين و650 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضي التي كانت تبلغ المساحة 3.4 مليون فدان، أي بزيادة تبلغ 260 الف فدان، مؤكداً على توجيه الرئيس السيسي بزيادة هذه المساحة 500 ألف فدان، خلال العام القادم.

ونوه مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، بأنه تم التوسع في مساحة القمح داخل الأراضي الجديدة، والتي تتعرض لظروف بيئية، مثل: الملوحة، ودرجات الحرارة العالية، لذلك تعمل الدولة المصرية على استباط محاصيل عالية الجودة قادرة على تحمل هذه الظروف البيئية القاسية.

وتابع رضا محمد أن هناك محاصيل كثيرة جودتها عالية، وقادرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة، مضيفا أن مصر لديها أصنافا ممتازة من سلالات القمح، والتي يمكن زراعتها في مختلف الظروف المناخية.