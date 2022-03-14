عميد كلية الدراسات العليا الأسبق يوضح الفرق بين العبادة والعبودية.. فيديو

قال محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر ، انه يجب التفرقة بين العبادة والعبودية مؤكدا أن العبادة عبارة عن روتين ونظام وتنطبق علي الصلاة ، والعبودية هي حالة القلب مع الله .

وأضاف أبو عاصي خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع على "قناة النهار "، أن العبودية هي الاتجاه بقلبك ومشاعرك وأحاسيسك إلي الله ، مشيرا إلى أن العبودية هي الحالة التي يوجد بها الخضوع والانكسار والتزلل إلى الله وشعور الإنسان بأنه عبد لدي الله .

وأوضح أبو عاصي، أن الخلط لدينا هو أن تجد العبادات كثيرة لكن قلما تجد القلب الخاشع المنكسر الملتجئ الواقف على باب الله .