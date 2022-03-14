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برلمان

برلماني: تأسيس التحالف الوطني خطوة مهمة للارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني

النائب طلعت عبد القوي
النائب طلعت عبد القوي

علق النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، على تأسيس "التحالف الوطني " لتوحيد جهود العمل الأهلى بشأن حياة كريمة، موضحا أنه يمثل إضافة كبيرة في التنسيق بين الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، بالاضافة إلى دوره في توزيع الادواربشكل جيد.

وتابع عبد القوي في تصريحاته أنه كان سابقا كان هناك تشتيت بشان اهتمامات مؤسسات المجتمع المدني ، منوها ان هذا التحالف سيضمن عمل توزيع وتنظيم للمهام والوصول إلى كافة المناطق بأرجاء الجمهورية، على عكس السابق والذي كان يشمل العمل في أماكن معينة.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن تأسيس "التحالف الوطني " سيضمن التوسع في اقامة مشروعات مشتركة لها دورها الكبير في دعم أهداف الدولة، موضحا أن الدولة اعتبرت عام 2022 عاما للمجتمع المدني وهو ما يحتم علينا النظر لمؤسسات المجتمع الأهلي بعين الاعتبار.

ونوه عبد القوي أنه تم اصدار القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن ممارسة العمل الأهلي، والذي جاءت الموافقة عليه تزامنا بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع، مؤكدا أهميته في توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

مؤسسات الدولة المجتمع المدني حياة كريمة القوى العاملة مجلس النواب

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