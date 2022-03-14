الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسود أجواء شتوية باردة اليوم الاثنين، على معظم الأنحاء بسبب هبوب رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا؛ كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة، ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة تشهدها العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام القادمة، حيث تسجل سانت كاترين 3 درجات مئوية.

أجواء باردة

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار على السواحل الشمالية

وقال الخبراء- بحسب بيان للهيئة، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تشهد حركة الرياح نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار



وأضافوا أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

كتل هوائية قادمة من أوروبا

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والذي يستمر بالفعل حتى نهاية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية، وهناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

برودة الطقس

زيادة الشعور بالبرودة

وتابع في تصريحات تليفزيونية أن هذه الكتل الهوائية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح ولكن ليست محملة بالرمال والأتربة، بل تعمل على زيادة الشعور بالبرودة على كافة محافظات الجمهورية، بداية من السواحل الشمالية حتى جنوب الصعيد.

من جانبها قالت الدكتورة منارغانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستتراوح من 16 لـ 18 درجة مئوية.

ومن المقرر أن تسجل العظمى غدا الثلاثاء 16 درجة مئوية ولكن مع بداية يوم الخميس القادم ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا.

منخفض جوي

وأضافت" غانم" خلال تصريحات تليفزيونية ،أن درجات الحرارة أقل من المعدلات بحوالي من 5 لـ 6 درجات مئوية ، كما تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

طقس شتوى بارد

كما أشارت إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تؤدي لغياب سطوع أشعة الشمس على فترات من اليوم.

وتابعت، أن الطقس مع دخول ساعات الليل سيكون شديد البرودة، حيث تصل الصغرى على محافظات القاهرة الكبرى لـ 8 درجات مئوية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 16 9

الإسكندرية 15 9

وادي النطرون 16 9

طنطا 16 8

شبين الكوم 16 8

دمنهور 15 9

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 9

سيوة 18 7

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16 9

المنصورة 16 9

الإسماعيلية 16 8

السويس 17 9

العريش 15 8

رفح 15 7

رأس سدر 19 11

نخل 16 8

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 3

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 7

بني سويف 17 8

المنيا 18 6

أسيوط 17 5

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبوسمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبورماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15